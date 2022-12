Wie als consument telecomdiensten afneemt in ons land is traditioneel niet goedkoop af ten opzichte van de buurlanden. Het goede nieuws is dat het voor de goedkoopste abonnementen betert. Maar voor de meeste abonnementstypes betaalt de Belg meer dan in de buurlanden.

Telecomregulator BIPT vergelijkt jaarlijks de prijzen met de buurlanden en trekt zowel positieve als negatieve conclusies. Het goede nieuws is dat het bedrag dat je minimaal betaalt voor een mobiel abonnement vandaag, ten opzichte van het aanbod in de buurlanden, lager is dan een jaar geleden.

Zo betaal je voor een mobiel abonnement met 10 tot 50 gigabyte vandaag minder dan een jaar geleden en zit ons land in de middenmoot ten opzichte van Duitsland, Luxemburg, Nederland en het VK. Maar voor volumes boven 50 gigabyte blijft België bijzonder duur.

Voor vast internet en voor bundels is ons land vandaag duurder dan Frankrijk en het VK, maar zitten wel op dezelfde lijn als Nederland, Luxemburg en Duitsland voor combinaties van twee telecomproducten (bijvoorbeeld vast internet in combinatie met ofwel tv, mobiele telefonie of vaste telefonie). Maar voor wie drie of meer diensten combineert zijn we in verhouding duurder geworden ten opzichte van 2021.

Duurdere bundels, goedkoper los

Daar merkt het BIPT een opmerkelijke trend in de prijsverhogingen van de Belgische operatoren. Zo hebben de meeste operatoren hun abonnementen het afgelopen jaar verhoogd met als excuus dat hun lonen, energiekosten en apparatuurprijzen zijn gestegen. Maar die kostenstijgingen worden niet doorgerekend bij de losse diensten, waar veel meer concurrentie heerst dan in de markt van de bundels. Het lijkt er dus op dat operatoren hun toegenomen kosten vooral doorrekenen aan hun beste klanten, zij die met al hun telecomnoden bij één speler zitten. Het BIPT zei eerder al dat het in sommige gevallen nu interessanter is om bij meerdere aanbieders af te nemen in plaats van alles gebundeld bij één speler te houden.

Voor de losse telecomproducten werden de prijzen bij de meeste spelers niet nominaal verhoogd. Ze zijn dus mogelijk wel duurder geworden, maar in lijn met de inflatie of met de prijzen van de buurlanden. Twee van de acht mobiele merken zijn wel nog duurder geworden, al noemt het BIPT daar geen namen. De regulator merkt op dat er in dit segment meer concurrentie is met goedkope aanbiedingen en dat dat voor de consument resulteert in meer keuze en dus betere prijzen.

