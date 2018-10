Vaticaan komt met game: Jezus Christus Go

Spelers moeten rondwandelen, terwijl ze met hun smartphone geen monstertjes vangen, maar heiligen en bijbelse figuren. Geen Mewtwo maar Mozes. Geen Pikachu maar Paulus. De game werkt met gps-bepaling en augmented reality, en is in principe een cloon van Pokémon Go.

Wie een heilige of profeet heeft gevangen, krijgt een paar vragen over ze. Als de vragen goed worden beantwoord, komen de personen in het evangelisatie-team (eTeam) van de speler. Daarmee kunnen ze allerlei opdrachten uitvoeren. Wie in de buurt van een kerk komt, kan bijvoorbeeld punten verzamelen door naar binnen te gaan en te bidden. Ook is het mogelijk om in de app aalmoezen te geven.

De game heeft de zegen van paus Franciscus gekregen. Er is tot nu toe alleen een Spaanse versie van, maar andere talen zijn in de maak. De game is voorlopig alleen uit op iOS. Hij is gemaakt voor de Wereldjongerendagen, die in januari worden gehouden in Panama.