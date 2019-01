VDAB zoekt dertig informatici in Marokko

Anapec, de ­Marokkaanse tegenhanger van de VDAB, zal studenten selecteren die aan de profielen voldoen. Vervolgens krijgen die contracten van zes maanden tot één jaar. Daarna is er de optie op een vast contract. Over een half jaar ­zouden de eerste ­Marokkanen aan de slag moeten zijn. Het Vlaams Agentschap Inburgering zal hen begeleiden bij het leren van het Nederlands.

Het is de bedoeling om in een periode van anderhalf jaar dertig Marokkanen aan te trekken. 'Dit is een proefproject', zegt Bert Mons, directeur van Voka West-Vlaanderen, in De Standaard. 'Als dit goed werkt, kunnen we het snel opschalen.'