Veeam Software, specialist in dataprotectie, heeft Anand Eswaran benoemd tot zijn nieuwe Chief Executive Officer en als lid van de Raad van Bestuur van het bedrijf. Bill Largent zal terugtreden als topman om zich te concentreren op zijn rol als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Eswaran start bij Veeam vanuit een succesvolle periode bij RingCentral, waar hij President en Chief Operating Officer (COO) was en toezicht hield op de groei van het klantenbestand. In de meest recente financiële resultaten van het bedrijf onder leiding van Eswaran, rapporteerde het een Annual Recurring Revenue (ARR) van 1,6 miljard dollar, een stijging van 39 procent op jaarbasis.

Beursgenoteerd in de toekomst

Voordat hij bij RingCentral kwam, was Eswaran wereldwijd verantwoordelijk voor Microsofts Enterprise Commercial and Public Sector-activiteiten. Eerder in zijn tijd bij Microsoft leidde hij Microsoft Services, Industry Solutions, Digital, Customer Care en Customer Success - een wereldwijd team van 24.000 professionals.

Bill Largent zet na vijftien jaar een stapje terug bij Veeam. Onder zijn leiderschap beleefde het bedrijf in 2021 een recordjaar: het overschreed de ARR van 1 miljard dollar en telt inmiddels meer dan 400.000 klanten. Volgens Largent heeft zijn opvolger 'de perfecte achtergrond om de volgende 1 miljard dollar te behalen': 'Iemand met de ervaring van Anand aan boord zal ons naar een nieuw, succesvol tijdperk leiden waarin we verder versnellen naar de cloud. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor Veeam om in de toekomst een beursgenoteerd bedrijf te worden.'

