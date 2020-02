Veeam Software, leverancier van back-upoplossingen voor Cloud Data Management, heeft Gil Vega aangesteld als CISO. Hij rapporteert aan CEO Bill Largent en maakt deel uit van het executive managementteam.

De nieuwe Chief Information Security Officer was eerder onder meer Managing Director en CISO van CME Group en Associate CIO en CISO van het Amerikaanse ministerie van Energie. Bij Veeam is Vega verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de bedrijfsvisie met betrekking tot de bescherming van data en oplossingen. Ook zal hij strategieën ontwikkelen om klanten te helpen hun bedrijfskritische data te beschermen.

Vega beschikt over bachelor- en masterdiploma's in Information Systems & Information Assurance, is afgestudeerd aan het Federal Executive Institute in Charlottesville, Virginia, en een veteraan van het Amerikaanse leger. Hij maakte onder meer deel uit van de operaties Just Cause, Desert Shield en Desert Storm.

In samenwerking met Dutch IT Channel

