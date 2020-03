Door het coronavirus zitten honderdduizenden kinderen in ons land plots wekenlang thuis. Veel educatieve uitgeverijen maken hun lesmateriaal en tools daarom zo goed mogelijk beschikbaar. Een overzicht van de belangrijkste initiatieven.

De educatieve uitgever Van In besloot om zijn leerplatformen Bingel en diddit de komende weken gratis ter beschikking te stellen aan alle scholen. Bingel richt zich op leerlingen in de lagere school, diddit op kinderen in het secundaire onderwijs.

Lagere scholen krijgen 'drie tot vijf weken lang' volledige toegang tot Bingel, inclusief al het differentiatiemateriaal en het verrijkingsaanbod, zoals filmpjes met uitleg. Zo kunnen scholen hun leerlingen ook de komende weken onderwijs op maat aanbieden.

Daarnaast geeft Van In scholen uit het secundaire onderwijs gedurende twee maanden volledige toegang tot zijn digitaal leerplatform diddit. Dat betekent dat leermaterialen en instructiefilmpjes, evenals de digitale toetsen, ter beschikking staan van alle leerkrachten en niet enkel van de huidige gebruikers.

Overige initiatieven:

• Uitgeverij Averbode bundelde leesreeksen, paasvakantieboeken en digitale oefenplatformen om kinderen en jongeren drie weken lang informatief bezig te houden.

• Leermiddelennetwerk KlasCement, een project van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, biedt leerkrachten en ouders heel wat inspiratie en materiaal om kinderen (vanop afstand) aan de slag te zetten.

• Die Keure stelt de website www.onderwijsdoetertoe.be open, ook voor wie geen abonnement of licentie heeft.

• Pelckmans stelt zijn Pelckmans Portaal beschikbaar.

• Uitgeverij Plantyn verzamelt alle beschikbare leermiddelen op de website www.leerleefbeleef.be met dagtaken en leesopdrachten voor afstandsonderwijs.

• Uitgeverij Zwijsen stelt verschillende oefenbundels voor het lager onderwijs digitaal beschikbaar via de eigen website.

• Ook ASEM Solutions biedt scholen gratis afstandsonderwijs aan. Meer informatie op deze website.

• En dan is er uiteraard ook nog de WeZooz Academy, een samenwerking van Signpost, Microsoft en het Departement Onderwijs, bedoeld om pedagogisch materiaal (conform de eindtermen) tot bij secundaire leerlingen te krijgen. Gratis aanmelden kan via Smartschool of Office 365 van Microsoft.

Dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe projecten.

