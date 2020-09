Bedrijven hebben tijdens de coronapandemie veel meer geld in IT geïnvesteerd om veilig thuiswerken van personeel mogelijk te maken. Volgens onderzoek van recruiter Harvey Nash en accountants- en adviesbureau KPMG ging het om een bedrag van circa 12,8 miljard euro extra per week.

Volgens het rapport van Harvey Nash en KPMG is dat een van de grootste stijgingen in technologie-investeringen in de geschiedenis. Het meeste geld ging naar beveiliging en privacy, maar er werden ook extra investeringen gedaan in IT-infrastructuur en cloud-software.

Cyberaanvallen

Veel bedrijven meldden ook dat er meer cyberaanvallen werden vastgesteld. De onderzoekers denken dat het vele thuiswerken door het coronavirus werknemers meer heeft blootgesteld aan cyberaanvallen via phishing en malware.

Door de sterke stijging van de IT-uitgaven is de verwachting dat de budgetten voor de komende tijd meer onder druk zijn komen te staan.

Volgens het rapport van Harvey Nash en KPMG is dat een van de grootste stijgingen in technologie-investeringen in de geschiedenis. Het meeste geld ging naar beveiliging en privacy, maar er werden ook extra investeringen gedaan in IT-infrastructuur en cloud-software.Veel bedrijven meldden ook dat er meer cyberaanvallen werden vastgesteld. De onderzoekers denken dat het vele thuiswerken door het coronavirus werknemers meer heeft blootgesteld aan cyberaanvallen via phishing en malware.Door de sterke stijging van de IT-uitgaven is de verwachting dat de budgetten voor de komende tijd meer onder druk zijn komen te staan.