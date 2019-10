40 jaar is veel. In IT-tijd uitgedrukt is dat zelfs een eeuwigheid. Waar schreven we 40, 30, 20 en 10 jaar geleden over? Een impressie van Data News doorheen vier decennia.

25 september 1979 is de dag waarop uw favoriete ICT-vakblad het levenslicht zag (na een officieuze start met een nulnummer op 1 september 1979). Het was meer bepaald uitgeverij Diligentia die startte met het tweewekelijks magazine met de veelzeggende ondertitel 'tijdschrift voor informatica'. En informatica anno 1979 werd duidelijk nog anders ingevuld dan in 2019. Driekwart van de huidige redactie was nog niet eens geboren in 1979, dus een uitstap naar de archieven in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel en die bij Roularta Media Group in Roeselare drong zich op. Met als eerste duidelijke conclusie: het blad werd aanvankelijk niet zozeer volgepend door technologiejournalisten maar eerder door informaticaprofessoren en specialisten uit de dienstverleningssector, verenigd in een 'redactiecomité". Al van in het eerste nummer publiceerde bijvoorbeeld professor Jacques Vandenbulcke van KU Leuven artikels. Vanaf nummer 6 zien we ook professor Carlos De Backer van de Universiteit Antwerpen al opduiken. De IT-vereniging SAI - voluit Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking - bestond toen trouwens al en kwam in de eerste nummers duidelijk naar voor. SAI vierde in 2017 zijn 50ste verjaardag.

...