Net geen 1 op de 3 Belgische bedrijven geeft zijn medewerkers richtlijnen mee om veilig thuis te werken. En security awareness trainingen, daar doen we blijkbaar ook al nauwelijks aan mee.

Welgeteld 29 procent van de Belgische bedrijven geeft zijn medewerkers richtlijnen mee om veilig thuis te werken. 'Ja, maar onze werknemers weten wel hoe het werkt', is uw reactie? Dat kan zo zijn, maar als 86 procent van de respondenten aangeeft dat ze geen security awareness training hebben gevolgd lijkt toch eerder op het tegengestelde te wijzen. Tot die conclusies komt securitybedrijf G Data naar aanleiding van een onderzoek dat het door Multiscope liet uitvoeren onder 1.500 Belgen en Nederlanders.

Menselijke fouten

De niet ophoudende resem aan ransomwarebesmettingen, pogingen tot phishing en cyberaanvallen bewijzen anders wel dat security meer dan ooit een aandachtspunt voor bedrijven zou moeten zijn. In een recent panelgesprek bevestigden verschillende CIO's pas nog aan Data News dat ons land tijdens de eerste coronagolf evengoed overspoeld werd door een nooit geziene golf aan phishing-aanvallen. De meeste cyberincidenten worden nog steeds veroorzaakt door menselijke fouten. Die kans op fouten neemt ook toe naarmate de risicoprofielen veranderen, zo leerden we onder meer uit het cybersecuritydebat met Toreon en Kanaal Z: dit jaar werkten heel wat mensen voor het eerst van thuis uit. Meer dan 40 procent van de werknemers in het onderzoek geven gelukkig wel aan dat ze zelf voorzichtiger zijn geworden op welke links ze klikken en welke mails ze openen.

Helft gebruikt VPN

Volgens 20 procent van de deelnemers heeft de IT-afdeling waar ze werken de netwerkcapaciteit wel uitgebreid. Daarnaast maakt de helft (49,7%) van de thuiswerkende Belgen gebruik van een VPN. 20 procent geeft daarnaast nog aan dat zijn werkgever helemaal géén extra maatregelen heeft genomen voor thuiswerken. Vergeleken met Nederland doet België het trouwens iets slechter. In Nederland geeft 49 procent van de bedrijven zijn medewerkers richtlijnen mee om veilig thuis te werken. Daarnaast geven Nederlandse bedrijven ongeveer 10 procent meer cyber awareness trainingen.

Welgeteld 29 procent van de Belgische bedrijven geeft zijn medewerkers richtlijnen mee om veilig thuis te werken. 'Ja, maar onze werknemers weten wel hoe het werkt', is uw reactie? Dat kan zo zijn, maar als 86 procent van de respondenten aangeeft dat ze geen security awareness training hebben gevolgd lijkt toch eerder op het tegengestelde te wijzen. Tot die conclusies komt securitybedrijf G Data naar aanleiding van een onderzoek dat het door Multiscope liet uitvoeren onder 1.500 Belgen en Nederlanders.De niet ophoudende resem aan ransomwarebesmettingen, pogingen tot phishing en cyberaanvallen bewijzen anders wel dat security meer dan ooit een aandachtspunt voor bedrijven zou moeten zijn. In een recent panelgesprek bevestigden verschillende CIO's pas nog aan Data News dat ons land tijdens de eerste coronagolf evengoed overspoeld werd door een nooit geziene golf aan phishing-aanvallen. De meeste cyberincidenten worden nog steeds veroorzaakt door menselijke fouten. Die kans op fouten neemt ook toe naarmate de risicoprofielen veranderen, zo leerden we onder meer uit het cybersecuritydebat met Toreon en Kanaal Z: dit jaar werkten heel wat mensen voor het eerst van thuis uit. Meer dan 40 procent van de werknemers in het onderzoek geven gelukkig wel aan dat ze zelf voorzichtiger zijn geworden op welke links ze klikken en welke mails ze openen.Volgens 20 procent van de deelnemers heeft de IT-afdeling waar ze werken de netwerkcapaciteit wel uitgebreid. Daarnaast maakt de helft (49,7%) van de thuiswerkende Belgen gebruik van een VPN. 20 procent geeft daarnaast nog aan dat zijn werkgever helemaal géén extra maatregelen heeft genomen voor thuiswerken. Vergeleken met Nederland doet België het trouwens iets slechter. In Nederland geeft 49 procent van de bedrijven zijn medewerkers richtlijnen mee om veilig thuis te werken. Daarnaast geven Nederlandse bedrijven ongeveer 10 procent meer cyber awareness trainingen.