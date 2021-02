De Belgische veiligheidsdiensten maken niet langer gebruik van een zoekrobot die de federale regering in de nasleep van de terreuraanslagen in Brussel heeft aangekocht. Die heeft in totaal 16 miljoen euro gekost.

Dat zegt Philippe Boucké, topman van de militaire inlichtingendienst ADIV, in een interview met Knack en Le Soir. Op die manier gaat een miljoeneninvestering verloren.

In de nasleep van de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem besliste de regering-Michel om een zoekrobot aan te kopen. Die moest websites en sociale media screenen op sporen van terreurdreiging of radicalisering. De opdracht ter waarde van iets meer dan 23 miljoen euro werd na de openbare aanbesteding gegund aan de Nederlandse firma Bavak Beveiligingsgroep B.V.

Al snel bleek echter dat de zoekrobot niet aan de verwachtingen voldeed. Het contract werd midden februari dan ook stopgezet. "De zoekrobot die het bedrijf had ontwikkeld voldeed niet aan onze verwachtingen", klinkt het bij Boucké. "Gezien we op het einde van de rit niet het product kregen dat we wensten, is dit zeker géén goede investering geweest."

16 miljoen euro

Zelf heeft de topman van ADIV het over een verlies van 16 miljoen euro, waarvan 11 miljoen voor investeringen en 5 miljoen voor werkingskosten. Volgens Boucké kan van dat bedrag echter nog 5 miljoen worden gerecupereerd via de hardware. Het verschil met het bedrag van de gegunde opdracht zou te wijten zijn aan "onderhouds-en werkingskosten". Bavak zelf zegt niet op de hoogte te zijn van het stopgezette contract.

In het interview met Knack en Le Soir gaat Boucké ook in op extremisme in het Belgische leger. Hij zegt geen weet te hebben van extreemlinkse sympathieën, maar zegt wel dat ADIV zo'n dertig militairen opvolgt wegen sympathieën of duidelijke banden met extreemrechtse groeperingen. "We monitoren het echt nauwgezet, met meerdere middelen, overal in België", aldus Boucké die ook aankondigde dat ADIV met www.sgrs.be voor het eerst een eigen website lanceert.

