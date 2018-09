Veiligheidslek treft bijna 50 miljoen accounts van Facebook

Het lek is inmiddels gedicht en de autoriteiten werden ingelicht. De sociaalnetwerksite onderzoekt nu of de hackers de data van gebruikers daadwerkelijk hebben buitgemaakt.

De hackers maakten gebruik van een fout in de code van de 'View As'-functie. Daarmee kunnen Facebook-gebruikers zien hoe hun profiel er voor anderen uitziet. Die functie is tijdelijk uitgeschakeld. Via het lek konden de zogenaamde 'acces tokens' gesloten worden van de gebruikers. Die tokens zijn een soort 'digitale sleutel' die gebruikers ingelogd houden, zodat ze niet iedere keer opnieuw hun paswoord moeten ingeven wanneer ze de app gebruiken, legt Facebook uit.

De tokens van de bijna 50 miljoen accounts werden gewist en uit voorzorg werden de tokens van nog eens 40 miljoen accounts gewist. Negentig miljoen mensen zullen dus opnieuw moeten inloggen op Facebook of andere apps die de Facebook-login gebruiken, klinkt het.

Tijdens een conference call sprak topman Mark Zuckerberg van een "belangrijk beveiligingsprobleem" dat dinsdag ontdekt en gisteren gedicht werd. Het onderzoek naar de "ernstige kwestie" loopt nog en zit in een "vroege fase".

Facebook, dat meer dan 2 miljard gebruikers telt, moet blijven werken om zo'n lekken te vermijden in de toekomst. Het sociaalnetwerk wordt "continu aangevallen" door hackers die accounts willen overnemen of informatie stelen, dixit Zuckerberg.

De hacking komt op een zeer ongelegen moment. Facebook kreeg nog niet zo lang geleden het dataschandaal met Cambridge Analytica te verwerken. Topman Zuckerberg werd toen zelfs gehoord in het Amerikaans Congres. Nadat het nieuws bekend raakte, ging het aandeel 3 procent lager. (Belga)