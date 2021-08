Na een reeks aanrijdingen kondigt de Amerikaanse toezichthouder NHTSA aan het bestuurdersassistentiesysteem van de producent van elektrische auto's nader te bestuderen.

Sinds januari 2018 zou het systeem betrokken zijn geweest bij zeker elf aanrijdingen. Daarop is de NHTSA nu een onderzoek gestart naar verschillende Tesla-modellen die tussen 2014 en 2021 zijn gemaakt. In totaal gaat het om 765.000 auto's van het type Model Y, Model S en Model 3.

De elf crashes, die veelal plaatsvonden toen het donker was, zorgden ervoor dat zeker zeventien mensen gewond raakten. Daarbij viel er één dodelijk slachtoffer te betreuren.

De NHTSA heeft de afgelopen jaren met tal van speciale crashonderzoeksteams individuele Tesla-ongelukken bestudeerd. Het gaat om zeker dertig aanrijdingen waarbij Tesla's betrokken waren. Daarbij bestaat het vermoeden dat ze verband houden met de autopilot.

Sinds januari 2018 zou het systeem betrokken zijn geweest bij zeker elf aanrijdingen. Daarop is de NHTSA nu een onderzoek gestart naar verschillende Tesla-modellen die tussen 2014 en 2021 zijn gemaakt. In totaal gaat het om 765.000 auto's van het type Model Y, Model S en Model 3.De elf crashes, die veelal plaatsvonden toen het donker was, zorgden ervoor dat zeker zeventien mensen gewond raakten. Daarbij viel er één dodelijk slachtoffer te betreuren.De NHTSA heeft de afgelopen jaren met tal van speciale crashonderzoeksteams individuele Tesla-ongelukken bestudeerd. Het gaat om zeker dertig aanrijdingen waarbij Tesla's betrokken waren. Daarbij bestaat het vermoeden dat ze verband houden met de autopilot.