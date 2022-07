De veiling van het radiospectrum voor 5G en de vernieuwing van het bestaande spectrum voor 2G en 3G heeft in totaal 1,4 miljard euro opgebracht. Dat is meer dan aanvankelijk gedacht.

Enkele weken geleden raakte al bekend dat de spectrumveiling 1,2 miljard euro opbracht. Het gaat dan om frequenties voor 5G en een vernieuwing voor de frequenties die momenteel voor 2G en 3G worden gebruikt (al kunnen die ook voor andere doeleinden worden gebruikt in sommige gevallen).

Nu komt daar ook de opbrengst van de 1.400 MHz frequentieband bij. Die is vooral nuttig voor extra downlinkcapaciteit. Operatoren die dit spectrum hebben kunnen in principe dus vlotter hogere downloadsnelheden aanbieden, of downloadsnelheid voor meer gebruikers tegelijkertijd voorzien.

Proximus koopt grootste blok

Dat spectrum gaat naar de drie huidige netwerkoperatoren. Orange koopt 30 MHz (voor 69,7 miljoen euro), Proximus koopt 45 MHz (voor 108,9 miljoen euro) en Telenet koopt 15 MHz (voor 38 miljoen euro). Zij kunnen het spectrum vanaf 1 oktober gebruiken. Voor de eerder geveilde 700 MHz en 3600 MHz is dat op 1 september. Voor andere banden volgt later een datum.

Daarmee brengt de 1.400 MHz frequentieband 216.540.000 euro op, zo'n 170 miljoen euro meer dan het minimumbedrag dat de regulator voor ogen had. Dat bedrag komt bij de 1,2 miljard euro voor de eerder geveilde banden. Daarin zit ook het spectrum dat Citymesh kocht, en het blok in de 3.600 MHz band dat NRB koopt, vooral voor industriële toepassingen.

