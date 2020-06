Veilingsite eBay verwacht hogere omzet door coronacrisis

De veilingsite eBay doet goede zaken nu mensen massaal online in plaats van fysiek aankopen doen tijdens de coronacrisis. Het bedrijf verwacht een omzet van 2,8 miljard dollar in het tweede kwartaal. In een eerdere prognose was dat nog bijna 2,5 miljard dollar.