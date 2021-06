Catawiki heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt, sinds de site in 2011 begon met het organiseren van veilingen. De bruto handelswaarde nam toe met 34 procent en steeg tot 466 miljoen euro in 2020. Dit resulteerde in een nettowinst van 5,4 miljoen euro.

België was in 2020 de snelst groeiende markt voor de veilingwebsite, met een groei in bruto handelswaarde van vijftig procent. Catawiki verwelkomde in ons land vorig jaar vijftigduizend nieuwe bieders en twaalfduizend nieuwe verkopers. De coronacrisis en sluiting van winkels hebben kopers en verkopers de site doen ontdekken.

Frankrijk is nu de grootste markt voor Catawiki, terwijl Duitsland en Italië een forse groei laten zien. 'In België is de groei evenwel het sterkst, en dat is zeer bemoedigend voor de ambities van Catawiki in dit land', meldt het bedrijf.

