De Chinese miljardair Jack Ma, oprichter van internetbedrijf Alibaba, is sinds eind oktober niet meer in het openbaar verschenen. Nu hij ook niet kwam opdagen voor de opnames van een televisieprogramma, nemen speculaties toe.

Ma, een van de rijkste mensen ter wereld, verdween nadat de Chinese overheid de grote beursgang van zijn Ant Groep tegenhield. De mededingingsautoriteit startte ook een onderzoek, en lijkt de macht van het concern te willen inperken. Naar verluidt zou Ma van de Chinese overheid het advies gekregen hebben om in het land te blijven.

Kritiek op overheid

Formeel is Ma niet vermist of onvindbaar. Zo klonk het destijds bij Alibaba, tegenover deFinancial Times, dat hij niet kon deelnemen door een agendaconflict. Maar het valt wel op dat de topman, die doorgaans graag in de schijnwerpers staat, opvallend onzichtbaar is geworden.

Eind oktober uitte Ma kritiek op de overheid tijdens een bijeenkomst in Shanghai. De zakenman was het niet eens met de Chinese overheidsreguleringen. Hij omschreef dat als 'een erfenis van het industriële tijdperk' en pleitte voor hervormingen. Sommige waarnemers denken daarom nu dat Ma zich een tijdje koest moet houden en dat hij daarom de publiciteit mijdt.

Eind vorige maand begon China aan een antitrustonderzoek tegen Alibababa en kreeg Ant de opdracht om te herstructureren. Ook zijn persoonlijke waarderling is daardoor stevig gedaald. Volgens Bloomberg was Jack Ma in oktober nog 61 miljard dollar waard. Vandaag is dat nog 50,6 miljard dollar.

