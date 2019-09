Door een verdrag met de VS krijgt het Verenigd Koninkrijk binnenkort toegang tot gesprekken op Messenger, WhatsApp en andere social media.

Veel details over het verdrag zijn er nog niet bekend, maar persagentschap Bloomberg baseert zich op een vertrouwelijke bron die zegt dat het verdrag tegen oktober klaar zal zijn.

Daardoor krijgen Britse inlichtingendiensten toegang tot geëncrypteerde communicatie op sociale media als ze ernstige criminele feiten, zoals terrorisme of pedofilie, onderzoeken.

Als onderdeel van het verdrag zullen de VS en het Verenigd Koninkrijk elkaars burgers niet onderzoeken. Ook mag informatie die het Verenigd Koninkrijk doorspeelt naar de VS niet gebruikt worden als bewijst om iemand ter dood te veroordelen.

Facebook laat in een reactie weten dat het tegen het inbouwen van achterpoortjes is omdat ze de privacy en veiligheid van gebruikers ondermijnen. Het wijst er op dat de zogenaamde Cloud act, die sinds 2018 in werking is, het mogelijk maakt voor ordediensten om informatie op te vragen.

Hoe het doorspelen van de berichten in praktijk zal gebeuren is nog niet duidelijk. De opzet van end-to-end-encryptie is net dat de aanbieder van een dienst, bijvoorbeeld WhatsApp, zelf de berichten niet kan bekijken. Mogelijk betekent dit dat er alsnog een achterpoortje in populaire chatplatformen moet worden gebouwd.

In december vorig jaar stemde ook het Australische parlement voor een wet die technologiebedrijven verplicht om autoriteiten te helpen bij het kraken van versleutelde communicatie tussen vermoedelijke criminelen.