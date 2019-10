is redacteur bij Data News

De Britten moeten dan toch niet hun leeftijd kunnen aantonen als ze naar pornografische websites willen surfen. Het voorstel, dat al flink wat obstakels kende, is teruggetrokken.

Al in 2015 leefde bij de Britse regering het idee om porno ontoegankelijk te maken voor minderjarigen. De bedoeling was dat volwassenen hun leeftijd (en dus ook hun identiteit) moesten verifiëren om toegang te krijgen tot dergelijke sites. Pornosites die niet meewerken zouden worden geblokkeerd of kregen geen toegang tot betaalproviders.

Het voorstel was controversieel omdat het zowel technisch als praktisch niet eenvoudig was om het systeem op te zetten. Zo zouden sites zoals reddit, die geen pornosite zijn, maar wel erotisch materiaal bevat, niet onder de regeling vallen. Ook voor de privacy lag zo'n controle gevoelig, met het systeem zou er immers een database komen van Britten die zich hebben aangemeld voor leeftijdsverificatie, en dus voor het kijken van erotisch materiaal.

Het voorstel liep deze zomer nogmaals een half jaar vertraging op toen bleek dat het Verenigd Koninkrijk vergeten was om de EU formeel in te lichten van het plan. Dat is een verplichting, maar mogelijk werd dat vergeten omdat het land op dat moment normaalgezien al uit de EU zou zijn gestapt.

Op dat moment sprak toenmalige minister van digitale zaken Jeremy Wright nog van uitstel, maar zeker geen afstel. Vandaag zegt zijn opvolgster Nicky Morgan dat 'Deel 3 van de Digital Economy Act 2017', zoals de pornoblokkage formeel heet, er niet komt. De ambitie is er wel om kinderen met andere wetsvoorstellen te beschermen tegen negatieve online invloeden, stelt de minister volgens The Independent.