WikiLeaks-oprichter en klokkenluider Julian Assange heeft in beroep een zaak verloren die moest voorkomen dat Amerika zijn beroep tegen de weigering tot uitlevering kon uitbreiden. De VS willen de vijftigjarige Assange berechten wegens spionage, maar een Britse rechter wees het verzoek tot uitlevering eerder van de hand omdat Assange psychisch uitgeput is en het risico liep om zelfmoord te plegen.

Nu verklaarde een andere rechtbank echter dat de Verenigde Staten hun zaak in de beroepszaak mogen uitbreiden op twee bijkomende vlakken: het feit dat de rechter het suïciderisico van Assange verkeerd inschatte en het feit dat het verslag van het psychiatrisch onderzoek van Assange de rechtbank zou hebben misleid.

Videoverbinding

Rechter Holroyde stelde de VS in het gelijk en verklaarde dat hij van mening is dat het bewijsmateriaal van psychiater Michael Kopelman minder gewicht had moeten krijgen toen de oorspronkelijke beslissing werd genomen. Assange zelf verscheen via een videoverbinding in de rechtbank. Voor het gerechtsgebouw verzamelden tientallen sympathisanten van de Australiër, waaronder zijn partner Stella Moris en voormalig Labour-leider Jeremy Corbyn.

Het beroep van de VS tegen de uitlevering zal op 27 en 28 oktober worden behandeld. Als hij wordt uitgeleverd, riskeert Assange een gevangenisstraf van 175 jaar voor het verspreiden van geheime documenten over de Amerikaanse aanwezigheid in Irak en Afghanistan.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.

