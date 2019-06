De Verenigde Staten (VS) heeft volgens bronnen van de New York Times malware op het Russische stroomnetwerk kunnen plaatsen die het netwerk kunnen verstoren. Daarmee reageert het land op eerdere inbreuken van de Russen.

De New York Times sprak met verschillende overheidsbronnen die laten weten dat de VS malware op het stroomnetwerk van Rusland heeft. Op zich is het niet nieuw dat de Amerikanen daarop indringen, al ging het in het verleden vooral over monitoring.

De agressieve houding is een reactie op de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Al moeten we er aan toevoegen dat de Russen op hun beurt ook zichzelf toegang hebben verschaft tot het Amerikaanse stroomnetwerk.

Doorgaans worden die inbreuken gezien als spionage. Effectief schade toebrengen kan immers worden aanzien als een oorlogsdaad. Dat de VS nu klaar zou zijn om mogelijk wel delen van Rusland zonder stroom te zetten of andere schade toe te brengen, is nieuw en ongezien.

Formeel wordt de aanwezigheid van malware niet bevestigd. Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton geeft wel aan dat het land de laatste tijd een agressievere houding hanteert in cyberspace.

Robert M. Chesney, professor wetgeving aan de universiteit van Texax legt uit aan de New York Times dat de opzet vooral te maken heeft met machtsvertoon. "We tonen de vijand dat we ernstige schade kunnen toebrengen zonder effectief iets te doen." Hij maakt de vergelijking met het plaatsen van oorlogsschepen voor de kustlijn, maar dan voor het stroomnetwerk.