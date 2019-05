De vereniging voor beëdigde gerechtstolken, Lextra Lingua, heeft een eigen app gebouwd om beschikbaarheden van tolken bij te houden. De webapplicatie moet een hiaat opvullen bij de werking van politie en justitie.

De app, die de naam Talkin meekreeg, moet het makkelijker maken voor politieagenten om bijvoorbeeld een tolk te vinden voor een verhoor. "Als een politieagent op korte termijn een tolk nodig heeft, dan gaat die een lijst af van beëdigde tolken. Die zijn echter niet altijd beschikbaar, dus vaak moeten zij tien à twintig mensen opbellen om iemand te vinden", zegt Benjamin Van Hemelryck, tolk en verantwoordelijke voor de app bij Lextra Lingua.

Daarom komt de vereniging nu met een digitale lijst van beschikbaarheden. "Het is op vrijwillige basis. Tolken geven hun beschikbaarheden in, samen met de talen waarvoor ze beëdigd zijn. De politie kan dan bijvoorbeeld zeggen 'ik heb op die datum op die plaats een tolk Frans nodig' en krijgt dan een lijst met de tolken die beschikbaar zijn", legt Van Hemelryck uit. "We vinden dat mensen die om een of andere reden met justitie in contact komen optimaal hun zeg moeten kunnen doen, en dat zij begrepen moeten worden door de personen de hen ondervragen. Vaak, als er geen tolk is, probeert men zich te behelpen, maar dat is niet optimaal, zeker als het bijvoorbeeld over zwaardere feiten gaat."

De app wordt goed onthaald, omdat ze zowel tolken als politie tijd bespaart. "Het idee voor de app is gegroeid uit iets waar we een aantal jaren geleden mee begonnen zijn. Vanuit Lingua Lextra stelden we vast dat er veel mensen opgebeld worden die niet beschikbaar zijn. Dus zijn we een lijst gaan uitbrengen waarop tolken vrijwillig gingen opgeven wanneer ze beschikbaar zijn. En politiekantoren gebruikten die lijst ook effectief. Nadeel is natuurlijk dat dat op papier was, en elke maand opnieuw verzonden moest worden. Deze app is digitaal, en elke tolk kan zijn beschikbaarheid aanpassen op elk moment."

Ik vind het jammer dat een vzw moet zorgen voor de digitalisering van politie-activiteiten

In tijden van verregaande digitalisering valt ze echter vooral op door het feit dat ze nieuw is, en dus tot voor kort niet bestond. "Ik vind het jammer dat een vzw moet zorgen voor de digitalisering van politie-activiteiten", zucht Van Hemelryck. "Nederland heeft zo'n systeem dat door de overheid verzorgd wordt, en dat staat veel verder. In België hebben we geprobeerd om bij Justitie steun te krijgen voor een verdere ontwikkeling van het platform, maar dat blijkt niet mogelijk te zijn."

De vereniging heeft er een tweetal jaar aan gewerkt. De applicatie draait op openbronsoftware Odoo, en werd ontworpen door het Gentse Bluehive. Ondertussen wordt de hosting verzorgd door DynApps. "We zijn een vzw, bedoeling is niet om daar winst op te maken", zegt Van Hemelryck. "Toen we begonnen wilden we vooral eerst zien of het haalbaar was voor ons. We zitten ondertussen aan ongeveer 1.500 gebruikers."