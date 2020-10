Het sociaal aspect van gamen wint steeds meer aan belang. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Apestaartjarenonderzoek, een tweejaarlijkse bevraging door Mediaraven, Mediawijs en imec-mict van de Universiteit Gent.

Niet minder dan 67 procent vindt het leuker om tegen vrienden te spelen dan tegen de computer. Slechts 13 procent van de jongeren is akkoord met de stelling liefst alleen te gamen.

Bij kinderen is dat ook zo: 60 procent van de kinderen speelt samen met vrienden of familie. Tablets dragen de voorkeur weg van kinderen en dat is als ze gamen niet anders. Precies 72 procent gamet via de tablet, gevolgd door 55 procent via een gameconsole.

Games blijven een populair tijdverdrijf. Negen op de tien jongeren speelt minstens één keer per maand een spelletje. De smartphone blijft daarvoor het populairste toestel, maar ook spelconsoles doen niet onder. Die consoles zijn meer geschikt voor voor roleplaying-, multiplayer- en shootergames.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst bij 950 kinderen van 6 tot 12 jaar in de lagere school en bij 4.255 jongeren van 12 tot 18 jaar in de middelbare school. Ook waren er een reeks diepgaande interviews bij beide leeftijdscategorieën.

