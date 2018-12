Verhofstadt schrijft Zuckerberg aan over Hongaarse 'fake news video'

Verhofstadt wordt opgevoerd in een filmpje over migratie. "We hebben migratie nodig", zo wordt de liberale fractieleider in het Europees Parlement geciteerd. Maar het fragment maakt deel uit van een langere quote uit een interview uit 2014, waarin Verhofstadt zegt: "we hebben migratie nodig, maar legale migratie. Momenteel hebben we het tegendeel. We hebben illegale migratie en mensensmokkel".

Volgens Verhofstadt is de video, die is gedeeld door de kanalen van de Hongaarse overheid, duidelijk verspreid met de bedoeling om "mensen te misleiden in een poging om shares, likes en clicks aan te moedigen". Bovendien is de content volgens de oud-premier niet enkel "misleidend", maar ook "gemaakt met de bedoeling om aan te zetten tot haat tegen migranten". Na de quote van Verhofstadt wordt in de video een link gelegd met terreuraanslagen en toenemende criminaliteit in Europa.

A false news video, sponsored by the Hungarian Government, is circulating online which manipulates a statement I gave on migration. I have written to #Zuckerberg asking him to address this urgently and take the necessary steps. Please #RT! pic.twitter.com/2vWacAo1RR — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) December 19, 2018

Verhofstadt vraagt niet enkel de verwijdering van de video, die reeds sinds oktober op Facebook circuleert en al door drie miljoen mensen zou gezien zijn. Hij dringt er bij Zuckerberg ook op aan dat elke Facebookgebruiker die de video heeft gezien een clip zou ontvangen waarin televisiestation Euronews uit de doeken doet hoe de vork precies in de steel zat. Het moet garanderen dat de Facebookgebruikers "op evenwichtige en feitelijke wijze" geïnformeerd worden.