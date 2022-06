Telecombedrijf Verizon heeft Sowmyanarayan Sampath benoemd tot Executive Vice President en CEO van Verizon Business. Per 1 juli volgt hij Tami Erwin op, die tot eind 2022 de rol van strategisch adviseur op zich zal nemen. Sampath zal rechtstreeks rapporteren aan Hans Vestberg, voorzitter en CEO van Verizon.

Sampath kwam in 2014 bij Verizon en is momenteel Chief Revenue Officer voor Verizon Business. Gaandeweg heeft hij verschillende functies bekleed bij het bedrijf. Sampath trad in dienst als SVP van Business Transformation waarbij hij het bedrijfsmodel van Verizon transformeerde en aan de wieg stond van Network Transformation en OneFiber.

Als Chief Product Officer voor zowel de consumenten- als de bedrijfsdivisie gaf hij leiding aan gedeelde initiatieven op het gebied van networking, IoT, next-generation video en de ontwikkeling van het 5G-productportfolio. Bij Verizon Media Group was Sampath werkzaam als Chief Financial Officer, gericht op strategie en transformatie, voordat hij President Global Enterprise werd. In deze rol stond hij aan het hoofd van de commerciële lancering van Verizons 5G-netwerken en MEC-oplossingen (multi-access edge computing).

Sampath volgt Tami Erwin op, die de functie als Verizon Business CEO bekleedde sinds 2019.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

