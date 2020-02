Huawei daagt Verizon voor de rechter. Het Chinese bedrijf stelt dat de Amerikaanse telecomprovider zonder toestemming gebruik maakt van zijn patenten en eist compensatie.

Verizon maakt volgens Huawei zonder toestemming gebruik van twaalf patenten. De patenten gaan over verschillende technologieën, waaronder videocommunicatie, netwerktechnologie en beveiliging. Geen van de patenten is gerelateerd aan 5G-technologie.

"Huawei vraagt simpelweg dat Verizon de investeringen van Huawei in research and development respecteert door te betalen voor het gebruik van onze patenten of af te zien van het gebruik hiervan in zijn producten en diensten", zegt Huawei's Chief Legal Office in een reactie tegen Reuters.

Royalties en schadevergoeding

Het Chinese techbedrijf wil dat Verizon royalties gaat betalen voor het gebruik van zijn patenten. Daarnaast wil het bedrijf een schadevergoeding voor het eerdere gebruik van zijn patenten. De partijen zaten eerder met elkaar rond de tafel om de problemen buiten de rechtszaal op te lossen. Na zes gesprekken wisten de partijen volgens een bron van Reuters echter geen overeenstemming te bereiken, waardoor Huawei Verizon nu voor de rechter daagt.

De rechtszaak is onderdeel van een bredere strijd tussen Huawei en Verizon. Zo werd in juni bekend dat Huawei compensatie van Verizon eist wegens het gebruik van ruim 200 patenten. De twaalf patenten waarvoor Huawei Verizon nu voor de rechter daagt zijn onderdeel van deze reeks patenten.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

