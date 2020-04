Verizon Communications neemt Blue Jeans Network over. Daarmee haalt het een concurrent voor Zoom en Skype in huis.

Blue Jeans Network biedt videogesprekken aan voor zakelijke gebruikers. Het bedrijf biedt geëncrypteerde gesprekken aan en telt zo'n 15.000 klanten (niet te verwarren met het aantal gebruikers) maar heeft geen gratis versie. Onder meer Facebook en LinkedIn gebruiken de videoconferencing tool.

De timing lijkt opmerkelijk nu videobellen in de lift zit door de corona-pandemie, maar de gesprekken rond een overname zouden al sinds vorig jaar lopen volgens de Wall Street Journal.

Blue Jeans Network is opgericht in 2009. Het haalde in totaal 175 miljoen euro op bij onder meer Accel Partners en Battery Ventures. Volgens een bron van de Wall Street Journal betaalt Verizon 'minder dan 500 miljoen dollar' voor de overname.

Met Blue Jeans wil het haar zakelijke afdeling verder ondersteunen. Zeker met de uitrol van 5G in de VS wil Verizon haar zakelijke klanten cases voorleggen rond medische ondersteuning of leren vanop afstand en andere diensten waar videobellen bij komt kijken.

