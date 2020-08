De verkoop van de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok zal niet gaan zonder de goedkeuring van de Chinese regering. Dit vanwege beperkingen die Peking heeft opgelegd aan de uitvoer van technologie met betrekking tot kunstmatige intelligentie (AI), zo word door ingewijden gemeld.

Op een herziene lijst van producten die niet zonder controle mogen worden verhandeld van het Chinese ministerie van Handel zijn onder meer AI-interfacetechnologieën als spraak- en tekstherkenning toegevoegd. Ook gegevens om gepersonaliseerde inhoudsaanbevelingen te analyseren staan op de lijst. Daarmee zijn vergunningen nodig om zaken te doen. Volgens Peking gaat het om het waarborgen van de nationale en economische veiligheid.

De nieuwe beperkingen omvatten het gebruik van technologie van TikTok, waarmee groen licht van de overheid is vereist bij een eventuele deal. Dit zal het verkoopproces eerder vertragen dan voorkomen, zo wordt gemeld.

Om TikTok is de laatste tijd veel te doen. In de VS dreigt een verbod op de app. TikTok zou volgens critici te veel gegevens van zijn gebruikers verzamelen en die zouden zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen, denken ze. De Amerikaanse president Donald Trump beval per decreet dat TikTok half september verboden wordt in de VS, tenzij de Amerikaanse tak dan is verkocht.

Gesprekken over een overname worden momenteel volop gevoerd. De Amerikaanse tak van TikTok zou 20 miljard tot 30 miljard dollar moeten opleveren.

Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart heeft zich achter Microsoft geschaard in de poging van het softwarebedrijf om het TikTok-onderdeel in te lijven. Ook softwareconcern Oracle zou een bod hebben gedaan op de Amerikaanse tak van TikTok.

