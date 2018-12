Verkoop slimme speakers zit in de lift

De totale markt rond 'smart homes' is in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) gestegen met 31.4 procent in het derde kwartaal van 2018. Bekijken we enkel slimme speakers, dan gaat het zelfs om een stijging van 116.7 procent. Meer dan de helft van die apparaten werd verkocht door Amazon, terwijl Google een aandeel van 38.8 procent had op de EMEA-markt. Apple is er pas de derde speler, iets wat te maken heeft met de beperkte beschikbaarheid van de HomePod.

"Hoewel Amazon en Google hun speakers nog niet in nieuwe markten binnen deze regio geïntroduceerd hebben, waren hun prestaties uitzonderlijk goed. Ook in het laatste kwartaal zal de markt blijven groeien, omdat de Google Home vier nieuwe markten betreedt en Amazon Echo-apparaten zullen worden gelanceerd in Italië en Spanje", vertelt António Arantes, onderzoeksanalist voor slimme apparaten in de EMEA-markt. Hij wijst ook op promoties tijdens Black Friday en het kerstseizoen die de verkoop nog verder zullen omhoogduwen.

Smart Speaker Sales Explode in EMEA With More Than 3.3 Million Devices Shipped in 3Q18, According to IDChttps://t.co/hUIbJUuGyn pic.twitter.com/Yv1xLmMtpU — António Arantes (@antoniojarantes) December 20, 2018

"Steeds meer mensen zullen een slimme speaker in huis nemen, en dat zal ook de drijvende kracht worden voor de groei van andere domoticaproducten", voorspelt Arantes. "Steminteractie zal de komende jaren de belangrijkste interface worden en consumenten zullen ook hun huishoudelijke apparaten steeds meer op deze manier willen besturen. Zelfs voor volwassen categorieën, zoals slimme tv's, verwachten we dat bijna de helft van de producten zullen worden geleverd met een geïntegreerde slimme assistent."

Volgens een studie van het Belgische digitale agentschap iCapps eerder dit jaar, zou ongeveer drie procent van alle Belgen een Google Home, Amazon Echo of Apple HomePod in huis hebben, terwijl dat in de VS zestien procent zou zijn. Dat komt vooral omdat die apparaten hier nog niet officieel beschikbaar zijn of omdat ze nog geen Nederlands verstaan. Enkel de Google Home is sinds vorige zomer beschikbaar in het Nederlands, maar die functionaliteit is volledig op Nederland gericht. Mogelijk komt er in 2019 ook een Vlaamse versie.