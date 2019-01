"Verkoop van computers blijft wereldwijd afnemen"

Vorig jaar werden 259,4 miljoen computers verkocht, een daling met 1,3 procent tegenover een jaar eerder. In het vierde kwartaal daalde de verkoop zelfs met 4,3 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

"Net wanneer de computermarkt positieve resultaten begon te boeken, heeft een tekort aan processoren (CPU's) geleid tot problemen in de productieketen. Na twee kwartalen van groei is het aantal verkochte PC's afgenomen in het vierde kwartaal", zegt analist van Gartner Mikako Kitagawa.

"Het tekort aan processoren heeft ervoor gezorgd dat verkopers niet konden beantwoorden aan de vraag die gecreëerd werd door de upgrades van bedrijfscomputers. We verwachten dat deze vraag er nog zal zijn in 2019 wanneer er weer meer processoren beschikbaar zijn." Daarnaast heeft de politieke en economische onzekerheid in bepaalde landen geleid tot een lagere verkoop.

Feestdagen geen hoogtepunt meer

"Er heerste zelfs onzekerheid in de Verenigde Staten, waar de economie het over het algemeen goed doet, bij kwetsbare groepen zoals de kmo's. De vraag van private klanten bleef bovendien laag tijdens de feestdagen. Koopjes tijdens die periode zijn geen belangrijke factor meer om over te gaan tot de aankoop van een computer", klinkt het.

Lenovo heeft in het vierde kwartaal HP Inc. voorbijgestoken als wereldwijd marktleider (24,2 procent marktaandeel), mede dankzij de joint venture die het bedrijf in mei 2018 vormde met Fujitsu. Lenovo heeft ook een sterk kwartaal in de VS achter de rug, en tekende een groei op van 5,9 procent. HP Inc. volgt op de tweede plaats met een marktaandeel van 21,7 procent, Dell is nummer drie met 15,9 procent. (Belga)