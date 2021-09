Fairphone, het Nederlandse initiatief dat volledig werkt met conflictvrije mineralen, zegt zijn Fairphone 3 gedag. Ondersteuning voor software en hardware van de smartphone blijft wel lopen.

De Fairphone 3 kwam in augustus 2019 uit als opvolger voor, u raadt het, de Fairphone 2. Het idee achter Fairphone is dat de toestellen, in tegenstelling tot de meeste andere smartphones, worden gebouwd onder goede arbeidsomstandigheden, uit conflictvrije materialen (denk aan cobalt waarvoor niemand is moeten sterven). Ze zouden ook volledig recycleerbaar zijn.

Versie 3 zal binnenkort niet langer verkocht worden, maar gezien het hele idee achter de Fairphone is dat de toestellen lang meegaan, blijft ondersteuning wel doorlopen. Je zal dus updates voor de Android-software en eventuele vervangstukken kunnen blijven vinden. De toestellen van het Nederlandse initiatief worden vooral in Europa verkocht. Verwacht wordt dat versie 4, deze keer met 5G-ondersteuning, een van deze maanden wordt aangekondigd.

