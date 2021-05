Wearables, draagbare toestelletjes zoals slimme horloges, brillen en fitness trackers, zijn helemaal terug. Volgens IDC heeft de verkoop ervan recordhoogtes bereikt.

Volgens martkanalist IDC werden er in het eerste kwartaal van 2021 zo'n 104,6 miljoen toestellen verkocht in de categorie 'draagbare technologie'. Dat is de categorie waarin fitness trackers als de Fitbit zitten, samen met bijvoorbeeld slimme horloges en genetwerkte brillen. Het is de eerste keer dat er in het begin van het jaar meer dan honderd miljoen wearable toestellen verkocht worden.

Volgens IDC heeft die groei deels te maken met de populariteit van bijvoorbeeld de smart watches van techreuzen als Apple en Samsung, maar een belangrijk deel komt ook van kleinere bedrijven die wearables op de markt brengen. 'Grotere bedrijven brengen zeker aandacht naar de wereldwijde markt van wearables, maar de groei komt van de kleine bedrijven', aldus Ramon T. Llamas, onderzoeker bij IDC's Wearables team.

Nieuwe vormen

Die kleinere bedrijven, aldus nog Llamas, focussen vooral op specifieke markten en eigen oplossingen. Hij geeft de voorbeelden van BoAt, maker van een slimme oortjes voor de Indiase markt, en Oura, dat een soort fitness tracker maakt in de vorm van een ring. Die kleinere bedrijfjes gebruiken dan ook vaak nieuwe vormen. 'Draagbare patches, ringen en audiobrillen beginnen zich te differentiëren van de typische armbanden, horloges en hoofdtelefoons door technologie te bieden die verborgen blijft maar toch functioneel is', aldus Jitesh Ubrani, researcher bij IDC Mobile Device Trackers.

Apple boven

Binnen de markt is Apple wereldwijd de grootste, met een marktaandeel van 28,8 procent, iets minder dan de 32,3 procent van een jaar eerder. Op de tweede plaats staat Samsung, met 11,3 procent. Xiaomi komt op drie en neemt 9,7 procent van de koek in.

