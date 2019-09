Het Luikse Nethys heeft niet alleen telecomprovider Voo -tegenhanger van het Vlaamse Telenet- verkocht, maar ook zijn filiaal Win, de operator die zich richt tot bedrijven en openbare besturen.

Dat schrijft Le Soir zondag. Volgens de krant heeft de raad van bestuur van Nethys een bindend bod van het bedrijf Ardentia Tech aanvaard. Dat bedrijf werd recentelijk opgericht door François Fornieri, de baas van farmabedrijf Mithra, terwijl Stephane Moreau, de sterke man bij Nethys, er instaat voor de dagelijkse leiding, aldus de krant.

De verkoop van Win zou dateren van 21 mei. Dat is dezelfde periode als die van Voo. Die telecomprovider werd verkocht aan het Amerikaanse investeringsfonds Providence. De details over de transactie werden dit weekend door de raden van bestuur van Nethys en van moedermaatschappij Enodia (het vroegere Publifin) besproken. Volgens Le Soir werd de verkoop afgesloten voor 24 mei en dat zou geen toeval zijn, want vanaf die datum kon het bedrijf -als gevolg van de parlementaire onderzoekscommissie rond Publifin- niet meer zonder advies van zijn moedermaatschappij beslissen.

Zowel Fornieri als Moreau zouden zich volgens de krant afzijdig hebben gehouden bij de discussies rond de verkoop van Win, en Fornieri zou ook aan advocaten van Enodia gevraagd hebben om te controleren dat er bij de procedure geen sprake was van een belangenconflict. Dat blijkt uit de processen-verbaal van Nethys, aldus Le Soir.