De Chinese webwinkel Alibaba heeft op zijn populaire jaarlijkse koopjesevenement Singles Day voor een recordbedrag van meer dan 498 miljard yuan (bijna 65 miljard euro) aan spullen verkocht. Er deden volgens het bedrijf dit jaar ongeveer 800 miljoen consumenten in China mee aan Singles Day.

Op 11 november vieren de Chinezen Singles Day of vrijgezellendag, een feestdag voor alle vrijgezellen. Het feest ontstond in de jaren negentig in studentenmilieus, als tegengewicht voor Valentijn. Alibaba maakt er sinds 2009 een van de grootste winkelevents van het jaar van, maar ook andere grote Chinese internetverkopers doen goede zaken tijdens het koopjesfestijn.

In een verklaring liet Alibaba weten dat vooral Amerikaanse producten van merken als Apple, Nike en cosmeticaproducent Estée Lauder het goed deden. De waarde van Amerikaanse verkopen lag op omgerekend 3,4 miljard euro.

Maar ook Europese merken als L'Oréal en Adidas waren in trek.

Alibaba zette het evenement dit jaar extra luister bij met een online-optreden van de Amerikaanse popster Katy Perry.

In 2019 verkocht de grootste webwinkel van China voor bijna 35 miljard euro aan spullen op Singles Day.

