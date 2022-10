Electronicagigant Samsung heeft Lee Jae-yong benoemd tot uitvoerend bestuurder. De zoon van de vorige baas werd twee keer veroordeeld voor het omkopen van een president maar was in de praktijk al jaren de baas van het concern.

Het gaat dan ook voornamelijk om een symbolische benoeming. Samsung wordt al drie generaties geleid door de familie Lee, die het bedrijf heeft opgericht. Jae-yong is al sinds 2014 de benoemde opvolger van voorzitter Lee Kun-hee. Hij nam de taken over van zijn vader, toen die gehospitaliseerd werd. Kun-hee overleed in 2020.

Lee Jae-yong (ook wel Jay Y Lee genoemd) werd in 2017 veroordeeld voor omkoping en spendeerde ook een tijd in de gevangenis. In augsustus van dit jaar kreeg hij gratie van de president 'om de economie te redden'. Met de huidige benoeming wordt de rol van Lee nu ook officieel.

