Sommige tv-klanten van Telenet krijgen te horen dat ze reclame op maat moeten accepteren om een programma te bekijken. Volgens Telenet gaat het om een vergissing en is het niet verplicht.

Telenet test al geruime tijd advertententies op basis van je (kijk)profiel en sinds kort vraagt het bijna alle klanten of ze dat willen. Maar in sommige gevallen krijgen klanten niet de vraag maar wel de boodschap dat ze die gepersonaliseerde reclame moeten aanzetten als ze willen kijken.

IT-specialist Patrick Debois zegt op Twitter dat hij bij minstens twee programma's een pop-up kreeg die hem als klant zeggen dat hij toestemming moet geven voor reclame op maat. Pas als die soepelere privacy-instellingen worden aangezet, kan hij het programma opvragen.

hey ⁦@Telenet⁩ - ik betaal toch om zonder reclame te kunnen kijken? zonder dit aan te zetten kan ik de aflevering niet kijken pic.twitter.com/4kjx2jkqFO — Patrick Debois - @patrickdebois@mas.to (@patrickdebois) December 1, 2022

Bij Telenet spreekt men van een 'ongelukkige fout'. Volgens het bedrijf kregen sommige klanten na een update een foutieve tekst te zien. 'Al onze klanten hebben altijd de keuze of ze al dan niet reclame op maat willen zien. De keuze daarvoor is aan te passen via de TV box, Mijn Telenet of binnenkort ook via de Telenet-app,' klinkt het bij Telenet.

Volgens Telenet kwam de foute boodschap alleen bij klanten die keken via de Telenet TV-app, en zijn de instellingen niet automatisch aangepast door die pop-up. Of er veel mensen hun instellingen zelf hebben aangepast door de melding is niet bekend.

Update 12 uur:

De melding die klanten krijgen duikt al minstens anderhalve week op. Data News vroeg Telenet ook of klanten die hun instellingen door de pop-up hebben gewijzigd worden ingelicht, of dat hun instellingen worden teruggedraaid, maar kreeg daarop nog geen reactie.

Mag dit eigenlijk, @ministryprivacy? Ik heb een @telenet abonnement waar men belooft dat ik "kan kijken op al mijn schermen", maar blijkbaar moet ik daarvoor wel reclame op maat aanzetten? Ik wil helemaal niet geprofiled worden door telenet. pic.twitter.com/kqJfvODJVw — Koen Yskout (@yskout) November 23, 2022

