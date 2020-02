De Democratische verkiezingsdienst in Iowa zegt dat een programmeerfout in een gebruikte smartphone-app de reden is voor de rommelige Democratische voorverkiezing. De uitslag liet daardoor bijna een dag op zich wachten. Met ongeveer driekwart van de stemmen geteld gaat Pete Buttigieg krap aan de leiding.

Buttigieg zou met de huidige telling bijna 27 procent van de kiesmannen achter zich krijgen. Zijn opponent Bernie Sanders volgt op de tweede plek met ruim 25 procent.

Dat de uitslag zoveel vertraging opliep, zou te maken hebben met een bug in de smartphone-app die door de Iowa Democratic Party gebruikt werd om de uitslagen door te geven. Bronnen die vertrouwd zijn met de materie verklaarden tegenover The New York Times dat de app 'onvoldoende getest' zou zijn, en in een luttele twee maanden in elkaar is gestoken.

Eerder zei de Iowa Democratic Party dat door een 'rapportageprobleem' uitslagen niet goed konden worden gemeld. De partij laat weten dat de app niet uit de lucht is gegaan en dat er geen sprake was van een hack of binnendringers. Ook zijn de gegevens die via de app zelf zijn ingevoerd en verzameld correct en geldig.

