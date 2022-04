Intel tekent een omzetverlies van zeven procent op. Dat is voor een groot deel te wijten aan het verlies van Apple als klant, maar ook de terugval na corona en chipcrisis wegen op de resultaten.

Alles bij elkaar gaat het niet slecht met Intel. De omzet uit het eerste kwartaal ligt op 18,4 miljard dollar, zeven procent minder dan een jaar geleden. Maar de nettowinst komt op 8,1 miljard dollar en steeg met 141 procent.

Maar achter die cijfers zit wat nuance. Zo is de omzetdaling enkel te merken in de Client Computing Group (CCG), intel's grootste afdeling met 9,3 miljard dollar omzet (13 procent minder dan een jaar geleden).

De overige afdelingen zoals de Datacenter and AI Group, Network and Edge Group, Accelerated Computing Systems and Graphics Group en Mobileye groeien met 5 tot 23 procent. Intel Foundry Services (IFS) zelfs met 175 procent, al komt dat omdat die afdeling pas vorig jaar werd opgestart en dus alleen maar kon groeien.

Dat de Client Computing Group achteruit gaat heeft een aantal redenen. Intel geeft zelf aan dat het minder chips levert aan Apple, dat in 2020 aankondigde om voortaan haar eigen Apple Silicon chips te maken op basis van de Arm-architectuur. Met de uitfasering van oudere toestellen koopt Apple dus minder chips bij Intel.

Minder Apple, minder onderwijs

Daarnaast geeft CFO Dave Zinsner ook aan dat de modem business minder verkocht en dat toestelmakers vooral hun resterende voorraad hebben gebruikt, waardoor er minder werd besteld. Tegelijk is er minder vraag vanuit de consumentenmarkt en de onderwijsmarkt. Die laatste twee kenden door de coronacrisis een tijdelijke heropleving, maar die gaat weer liggen. Dat was eerder ook al aangegeven door marktanalisten zoals Gartner. Wel ligt de gemiddelde verkoopprijs van CPU's een kwart hoger dan een jaar geleden.

Verder zegt Intel dat haar Intel Foundry Services (IFS, de afdeling die chips produceert voor andere bedrijven), momenteel dertig testchips heeft. Ook zal de recente overname van Tower Semiconductor die afdeling verder versterken.

