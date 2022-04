Het Duitse SAP verwacht dat het zo' 130 miljoen euro misloopt nadat het in maart is gestopt met leveren van diensten aan Russische klanten. Een deel gaat over cloudcontracten, een ander deel over afschrijvingen van onder meer datacenters en kantoren.

Ondanks de aderlating gaat het goed met SAP. Het doet de cijfers uit de doeken in een verklaring rond de kwartaalresultaten. Het bedrijf legde in de eerste drie maanden van het jaar een omzet van 7,1 miljard euro neer, elf procent meer dan een jaar geleden. De operationele winst komt op 1,1 miljard euro voor het eerste kwartaal.

In diezelfde cijfermededeling zegt SAP dat het na dertig jaar vertrekt uit Rusland. Het stopzetten van lopende cloudcontracten doet SAP 60 miljoen euro mislopen. Tegelijk verdwijnt er 70 miljoen uit de boekhouding door een daling van de omzet van on premise producten, het versneld afschrijven van datacenters en andere verkopen die nu worden afgeblazen.

SAP was twijfelachtig om meteen te vertrekken uit Rusland na de inval van het land in Oekraïne. In eerste instantie verkocht het bedrijf niets meer in Rusland. Pas later werd ook de ondersteuning in Rusland stopgezet. Dat kwam er na kritiek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die ook Oracle en Microsoft diezelfde houding aanwreef.

Nieuwe CFO

Verder in de kwartaaldocumenten kondigt SAP aan dat het op zoek gaat naar een nieuwe CFO. Huidig financieel topman Luka Mucic verlaat het bedrijf volgend jaar op 31 maart 2023. Hij werkte ruim 23 jaar voor het bedrijf en was sinds 2014 CFO. Voor SAP is het nog maar de derde CFO op vijftig jaar tijd. Opmerkelijk genoeg liep zijn termijn nog tot 2026, maar die wordt dus ingekort tot volgend jaar.

