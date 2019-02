Verwijderde spam-accounts wegen op aantal Twittergebruikers

Het aantal maandelijkse gebruikers van Twitter daalt nu drie kwartalen op rij. Dat meldt het bedrijf bij de voorstelling van zijn kwartaalcijfers. Het zegt er meteen bij dat het vanaf nu geen maandelijkse gebruikersaantallen meer gaat geven.

In de plaats daarvan geeft het dagelijks actieve gebruikers. Daarvan heeft het er nu 126 miljoen, ofte elf miljoen meer dan een jaar geleden. Het aantal maandelijkse gebruikers daalde met vijf miljoen, tot 321 miljoen. Twitter geeft aan dat veel daarvan te maken heeft met zijn eigen pogingen om het netwerk leefbaarder te maken. Het platform krijgt veel kritiek over de hoeveelheden bots en valse accounts die het netwerk onveilig maken, en het heeft vorig jaar veel van die accounts verbannen. Dat zou ook zijn effect hebben op de gebruikersaantallen. Er zijn er minder, maar het zijn wel echte mensen, zo gaat de redenering.

Door de maandelijkse gebruikersaantallen te verbergen, hoopt Twitter in dezen minder te worden vergeleken met zijn concurrenten. Uit zo'n vergelijking komt het namelijk niet echt goed. Facebook wist in het laatste kwartaal van 2019 bijvoorbeeld 49 miljoen gebruikers bij te krijgen, ondanks alle schandalen die het netwerk plagen.

Bij de dagelijkse gebruikers is het iets beter, maar ook hier is de vergelijking niet helemaal positief. Het fel geplaagde SnapChat gaf vorige week nog aan dat het 186 miljoen dagelijkse gebruikers heeft. Instagram zou boven de 500 miljoen zitten. Hoeveel er daarvan 'echt' zijn, wordt wel niet gemeld.

Twitter kondigde deze gebruikersaantallen aan bij het voorstellen van zijn kwartaalcijfers, en qua financiën doet het bedrijf het wel goed. De financiële prestaties in het slotkwartaal van 2018 waren beter dan voorzien. De omzet in het vierde kwartaal steeg met circa een kwart tot 909 miljoen dollar. De winst van 255 miljoen dollar was ook beter dan verwacht. Twitter rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van 715 tot 775 miljoen dollar en een matige aanwas van nieuwe gebruikers.