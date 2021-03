In Brussel dreigen de 4G-netwerken voor mobiele telefonie en data al dit jaar overbelast te geraken. Dat blijkt uit een studie van de telecomregulator BIPT, die verwijst naar de strengere stralingsnormen in het Brussels gewest.

Het BIPT bestudeerde de risico's op verzadiging van de 4G-netwerken in Brussel, Luik en Antwerpen tegen 2022. In de hoofdstad blijkt het risico veruit het grootst. In Antwerpen is er maar in enkele wijken een gemiddeld risico dat de netwerken het begeven onder het stijgende dataverkeer, en in Luik zal de situatie enkel in bepaalde stadswijken gespannen zijn.

Minder goede dienstverlening

In verschillende Brusselse wijken dreigen dit jaar tijdens piekmomenten al moeilijkheden om al het 4G-verkeer verwerkt te krijgen, met een minder goede dienstverlening voor de gebruikers tot gevolg. 'De situatie wordt kritischer naarmate de tijd vordert, want in 2022 wordt bijna een derde van de 4G-cellen van de stad geassocieerd met een gemiddeld of hoog verzadigingsrisico', luidt het in de studie.

Het BIPT zegt dat in het bijzonder het centrum van Brussel, Anderlecht, Sint-Gillis, Elsene, Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Schaarbeek en Laken een aanzienlijke impact dreigen te ondervinden tijdens piekuren.

5G biedt geen soelaas voor Brussel

De nieuwe 5G-technologie zal in Antwerpen en Luik op termijn helpen om de verwachte verkeerstoename aan te kunnen. Voor Brussel zal de komst van 5G volgens de telecomregulator geen positieve invloed hebben zolang de stralingsnormen ongewijzigd blijven. De norm in Brussel geldt immers voor alle technologie en frequentiebanden samengeteld. In Vlaanderen en Wallonië is dat per operator en per technologie.

Het BIPT bestudeerde de risico's op verzadiging van de 4G-netwerken in Brussel, Luik en Antwerpen tegen 2022. In de hoofdstad blijkt het risico veruit het grootst. In Antwerpen is er maar in enkele wijken een gemiddeld risico dat de netwerken het begeven onder het stijgende dataverkeer, en in Luik zal de situatie enkel in bepaalde stadswijken gespannen zijn.In verschillende Brusselse wijken dreigen dit jaar tijdens piekmomenten al moeilijkheden om al het 4G-verkeer verwerkt te krijgen, met een minder goede dienstverlening voor de gebruikers tot gevolg. 'De situatie wordt kritischer naarmate de tijd vordert, want in 2022 wordt bijna een derde van de 4G-cellen van de stad geassocieerd met een gemiddeld of hoog verzadigingsrisico', luidt het in de studie.Het BIPT zegt dat in het bijzonder het centrum van Brussel, Anderlecht, Sint-Gillis, Elsene, Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Schaarbeek en Laken een aanzienlijke impact dreigen te ondervinden tijdens piekuren.De nieuwe 5G-technologie zal in Antwerpen en Luik op termijn helpen om de verwachte verkeerstoename aan te kunnen. Voor Brussel zal de komst van 5G volgens de telecomregulator geen positieve invloed hebben zolang de stralingsnormen ongewijzigd blijven. De norm in Brussel geldt immers voor alle technologie en frequentiebanden samengeteld. In Vlaanderen en Wallonië is dat per operator en per technologie.