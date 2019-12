Baloise Insurance komt met een opmerkelijke internetverzekering met alarmfunctie. De verzekeraar gaat continu op zoek naar mogelijk online misbruik van persoonlijke gegevens van klanten.

Verzekeraar Baloise Insurance gaat - als eerste in ons land - continu online misbruik van persoonlijke gegevens van klanten monitoren in hun nieuwe 'cyberpolis': een verzekering voor bijvoorbeeld fraude bij online shoppen. Bert Vander Elst van Baloise Insurance heeft het over een "digitale speurhond die 24 op 7 het hele internet uitkamt naar persoonlijke gegevens van klanten." Naar eigen zeggen zelfs op het deep web - het deel van het internet dat ontoegankelijk is voor zoekmachines - en dark web: het deel dat je enkel via speciale software als Tor of I2P kan bereiken.

Concreet kan een klant tot twaalf gegevens in het alarmsysteem invoeren, zoals e-mailadressen, kredietkaarten, telefoonnummers of rijksregisternummers. Als een van de gegevens op het internet wordt gevonden, krijgt de klant een melding dat er mogelijk misbruik is gepleegd, hoe hij het probleem kan verhelpen, en het in de toekomst ook voorkomen.

Mosterd uit Zweden

Het Zweedse securitybedrijf EyeOnID tekende voor de ontwikkeling. EyeOnID is al van bij de oprichting in 2014 gespecialiseerd in software voor proactieve identiteitsbescherming. Het bedrijf levert ook in andere landen het platform aan verzekeraars, zoals My Cybercare in Zuid-Afrika. EyeOnID detecteert enkel het mogelijk misbruik van je gegevens: als klant moet je wel nog altijd zelf de nodige actie ondernemen om het probleem op te lossen. In de Verenigde Staten zijn soortgelijke diensten ondertussen al redelijk wijdverspreid.

Wie bezorgd is over zijn persoonlijke gegevens kan trouwens ook altijd zelf uitdokteren of bijvoorbeeld een wachtwoord of e-mailadres gelekt is. Dat kan via een website als Have I Been Pwned.