De oorlog in Oekraïne kan de digitalisering van Europa nog versnellen. Dat denkt Europees Commissaris Margrethe Vestager. Ze ziet niet meteen de nood om plannen opzij te schuiven door de huidige crisis.

De oorlog in Oekraïne vertraagt de plannen rond digitalisering van de EU niet, wel integendeel, zegt Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. De snelle reactie van organisaties en burgers om bijvoorbeeld vluchtelingen te helpen lijkt haar hoop te geven. 'Wat we doorheen deze crisis zien is een heel nieuwe soort Europese cohesie, op een niveau dat we voordien niet gezien hebben. We zijn nu aan het onderhandelen over defensie, over cyberbeveiliging en andere onderwerpen waar we ons voordien afzijdig hielden,' zegt Vestager. Ze deed de uitspraken op een debat in Brussel, georganiseerd door Vodafone en nieuwssite Politico.

Ze maakt ook de vergelijking met de bestrijding van de COVID-pandemie op EU-niveau. 'Daar hebben we samen een reeks acties ondernomen en we zijn daar uiteindelijk sterker uitgekomen, met bijvoorbeeld de oprichting van HERA (de European Health Emergency Preparedness and Response Authority, een orgaan dat communicatie tussen gezondheidsdiensten over de Europese grenzen heen moet verbeteren nvdr.) dat ons beter moet voorbereiden al er nog eens zoiets in de toekomst voorkomt', gaat ze verder.

Digitalisering

Vestager belooft overigens dat de digitalisering niet op een laag pitje wordt gezet in het licht van de huidige crisis. De Europese Commissie ziet digitalisering namelijk als een belangrijke manier om het opwarmende klimaat aan te pakken. 'Digitalisering zal voortgaan, want CO2 trekt zich niets aan van de oorlog', aldus Vestager. 'We moeten nu alles tegelijkertijd doen. De energiecrisis maakt de transitie naar groenere vormen van energie nog belangrijker. We moeten versneld overschakelen op hernieuwbare energie om los te komen van onze afhankelijkheid van Russisch gas. En ook op gebied van cyberbeveiliging moeten we meer zelfstandig worden. We moeten dat nog versnellen, want er is nu het momentum.'

Of er nog meer EU-initiatieven komen om vluchtelingen te helpen, zoals roaming free zones zodat ze kunnen bellen naar hun thuisland, wil Vestager niet gezegd hebben. 'Dat is iets dat je niet op een paar dagen kan regelen', zegt ze, en ze verwijst naar bedrijven, zoals host Vodafone, die uitpakken met tienduizenden gratis SIM-kaarten die ze onder vluchtelingen verdelen. 'Het is goed om zien hoeveel telco's hebben bijgedragen om mensen te helpen zodat ze contact kunnen houden met hun geliefden, op eenzelfde manier alsof ze gratis roaming hebben. Dat effent het pad voor de volgende fase, want zelfs als we heel snel gaan als Commissie, kunnen we nooit zo snel gaan als bedrijven dat de voorbije weken gedaan hebben.'

