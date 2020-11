Eurocommissaris Margrethe Vestager werkt aan regels om grote techspelers minder dominant te maken. Hen effectief opsplitsen behoort tot de mogelijkheden, al ziet ze dat zelf niet als noodzakelijk.

Europa komt tegen 2 december met een voorlopige versie van nieuwe regels voor de digitale sector. Daarbij krijgen overheden nieuwe bevoegdheden om in te grijpen wanneer bepaalde spelers domineren.

Vlak voor het weekend zei Eurocommissaris voor de Interne Markt Thierry Breton nog dat de regels er voor kunnen zorgen dat sommige zeer dominante platformen mogelijk hun activiteiten moeten opsplitsen, of hun Europese operaties moeten verkopen. Vestager zelf verwacht niet dat dat nodig is.

'Het zal nooit zo ver komen. Tot nu toe zijn we nog geen gevallen tegengekomen die tot zo'n keuze kunnen leiden.' Aldus Vestager in een interview met de Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung. Splitsen behoort tot de mogelijkheden, maar enkel in extreme gevallen, niet als doel op zich.

Transparante algoritmes

Vestager gaf vrijdag in een speech aan dat Europa wel meer inzage wil in de algoritmes van grote platformspelers. Die spelers moeten onder de nieuwe regels kunnen uitleggen hoe hun systeem voor aanbevelingen werkt, waarbij gebruikers ook meer controle krijgen over wat hen wordt voorgeschoteld.

Het gaat daarbij in praktijk onder meer over de manier waarop YouTube je na elke video nieuwe video's voorgeschoteld over hetzelfde onderwerp. Of hoe Facebook bepaald wie wat te zien krijgt in de nieuwsfeed. Technieken waarvan al is aangetoond dat ze gebruikers soms richting extreme content duwen.

"De regels die we voorbereiden geven alle digitale diensten de plicht om samen te werken met regulatoren. En de grootste platformen moeten meer informatie voorzien over hoe hun algoritmes werken, wanneer regulatoren daar naar vragen." Klonk het afgelopen vrijdag.

Daarbij moeten regulatoren niet enkel de werkwijze kennen, maar ook toegang krijgen tot de data die grote spelers verzamelen.

Het doel is om zogenaamde 'blackbox algoritmes' te vermijden, door te weten hoe de algoritmes van grote spelers omgaan met discriminatie, versterking van vooroordelen of het mikken op kwetsbare groepen of personen.

