Hoewel CarPlay-ondersteuning hoog op het verlanglijstje van menig Tesla-bezitter staat, lijkt het bedrijf van Elon Musk niet geneigd daar snel werk van te maken. Een Poolse Tesla 3-rijder legde zich daar niet bij neer, en wist Apples on-board entertainmentsysteem via een omweg zelf aan de praat te krijgen.

Michał Gapiński, een Poolse developer, legt via zijn Twitter-account uit hoe hij CarPlay in zijn Tesla 3 draaiende heeft gekregen. Het lukte hem met behulp van een kleine Raspberry Pi-computer (met LTE-modem en wifi) en de browser van de wagen zelf. Mits juist geconfigureerd geeft de Raspberry via de Tesla-browser de volledige CarPlay-interface weer op het infotainmentscherm.

Bediening via stuurwiel

Alle apps, van het navigatiesysteem Apple Kaarten tot de streamingdienst Apple Music, werken vlekkeloos met de setup van Gapiński. Alle functies kunnen bovendien gewoon bediend worden met de knoppen op het stuurwiel van de Tesla.

Wel zit er nog wat lag oftewel vertraging op de videostream van de Raspberry naar de browser. Dat wil de Poolse techneut de komende tijd nog verbeteren door de wifi-verbinding verder te optimaliseren. Gapiński zegt dat zijn workaround nog in een vroege fase zit, maar dat hij de oplossing - wanneer die op punt staat - voor iedereen toegankelijk wil maken.

