Videogame studio Telltale Games sluit

Telltale Games is vooral gekend om zijn episodische adventure games, waarin de beslissingen van de speler het verhaal richting geven. De bekendste van die games zijn waarschijnlijk 'The Walking Dead', naar de gelijknamige zombieserie, en 'The Wolf Among Us', gebaseerd op een stripreeks rond hedendaagse sprookjesfiguren.

Het bedrijf heeft de grote meerderheid van zijn werknemers ontslagen en houdt nog een klein team van 25 mensen over. Die blijven achter om "de verplichtingen van het bedrijf tegenover zijn raad van bestuur en zijn partners" af te ronden, aldus een mededeling van het bedrijf zelf.

Werknemer kregen hun ontslag vrijdag te horen en moesten binnen dertig minuten het gebouw verlaten. Ze zullen geen ontslagvergoeding krijgen (iets wat in de VS legaal is). De financiële problemen van het bedrijf, dat voor meerdere van zijn games in de prijzen viel, lijken gezocht te worden in slecht management, iets wat techsite The Verge in maart al in een uitgebreid (Engelstalig) rapport optekende.

Wat er met de games gebeurt is ondertussen niet duidelijk. Een game als The Walking Dead wordt in kleine episodes uitgerold, zoals een tv-serie. Het laatste seizoen startte vorige maand en de tweede episode zou volgende week moeten uitkomen. Telltale had ook een tweede seizoen van The Wolf Among Us aangekondigd, en een game gebaseerd op de Netflix-serie Stranger Things.