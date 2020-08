Unity, maker van populaire ontwikkelsoftware voor videogames, kan degelijke cijfers voorleggen aan de vooravond van zijn beursgang. Het bedrijf gaat publiek op het moment dat zijn grootste concurrent in de clinch ligt met Apple.

Unity is een van oorsprong Deens bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Unity Engine, een stuk software waarop ongeveer de helft van de hedendaagse videogames gebaseerd is. In de aanloop van zijn beursgang later dit jaar, heeft het bedrijf nu zijn eerste financiële cijfers vrijgegeven.

Daaruit moet blijken dat het bedrijf in de eerste zes maanden van 2020 een verlies maakte van 54,2 miljoen dollar op 351,3 miljoen aan inkomsten. Da's iets minder verlies dan in 2019, toen het nog 163,2 miljoen verloor tegenover 541,8 miljoen dollar aan inkomsten. Het is dus niet omzeggens winstgevend, maar probeert alvast de indruk te geven dat het in de juiste richting gaat. Unity heeft op 30 juni van dit jaar zo'n 1,3 miljard dollar aan bedrijfsmiddelen en 453 miljoen dollar aan cash. Het rekent voor zijn inkomsten op 716 klanten, gamebedrijven die de software gebruiken om spelletjes mee te coderen. Het berekent zelf dat zo'n 53% van de duizend belangrijkste mobiele games in de App Store en Google Play store, en 50% van de computer- en consolegames met zijn software werden gebouwd. Onder meer Pokemon GO en Super Mario Run draaien op de Unity Engine.

Bedoeling van Unity is om op de beurs in New York publiek te gaan. Het proces is al even aan de gang, maar de timing is nu wel interessant. Unity's grootste concurent, Epic, ligt momenteel in de clinch met Apple en vreesde even dat hij niet langer zijn Unreal Engine zou kunnen ondersteunen voor iOS. Dat zou Unity een gigantisch voetje voor geven, maar een rechter heeft voorlopig beslist dat Epic zijn ontwikkelaarslicentie niet mag verliezen.

