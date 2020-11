Voor 39 procent van de Belgische werknemers is telewerk op vandaag nog geen optie. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-kantoor Acerta en onderzoeksbureau Indiville bij 2.000 werknemers. Telewerk zit logischerwijs wel in de lift door de coronacrisis.

Vooral arbeiders en personeel met uitvoerende functies (60 procent) kunnen niet telewerken, zegt Acerta. In totaal zou het aantal thuiswerkers de afgelopen twee jaar wel met de helft zijn toegenomen als gevolg van de coronacrisis. "Er zullen altijd jobs zijn die op de bedrijfssite moeten gebeuren. Arbeiders zijn de grootste groep die voor hun job fysiek op de werkvloer aanwezig moeten zijn: maar liefst zes op de tien onder hen kunnen hun job niet elders uitvoeren", zegt Hannelore Van Meldert van Acerta Consult. "Maar ook opvallend is dat voor zes op de tien mensen met een administratieve of uitvoerende functie telewerken vandaag nog geen optie is. We zien dat de groep met de grootste flexibiliteit voor telewerk vandaag het hoger en middenmanagement is."

Een blijver

Nog volgens de studie wil de groep die momenteel twee of drie dagen per week telewerkt, dat graag zo houden. Wie minder dan twee dagen telewerkt, vindt dat het wat meer mag zijn. Wie meer dan drie dagen in zijn thuiskantoor vertoeft, verkiest dan weer wat vaker naar kantoor te komen. Een combinatie van thuis en op kantoor werken is dus voor de werkende Belg het aantrekkelijkste, luidt de conclusie.

