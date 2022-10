Een groot deel van de huidige pc's voldoet niet aan de hardwarevereisten die Microsoft voor zijn besturingssysteem heeft opgesteld.

Zo'n jaar nadat Windows 11 uitkwam is het voor bijna 43% van de pc's nog altijd onmogelijk om het besturingssysteem te installeren. Dat zegt maker van IT-beheersoftware Lansweeper na onderzoek van miljoenen bestudeerde systemen. Windows 11 komt met enkele stevige hardwarevereisten, waaronder een processor met recente TPU-chip. Zo'n TPU bevat een specifieke microcontroller om hardware te beveiligen, en zonder die chip wordt het gebruikers bijzonder moeilijk gemaakt om Windows 11 te installeren op een systeem.

Volgens Lansweeper was de vereiste hardware niet aanwezig in 42,76% van de 27 miljoen pc's die het bedrijf testte. Vorig jaar faalden nog meer dan 57% van de pc's in een gelijkaardige test. Van de computers die de test dit jaar faalden, beschikte 71,5% niet over het vereiste werkgeheugen (RAM), en 14,66% had niet de juiste TPM-chip.

