De overgrote meerderheid van sites met seksueel misbruik van kinderen wordt gehost in Europa. Nederland alleen is goed voor bijna de helft. Dat stelt een rapport van de Internet Watch Foundation (IWF).

Het IWF is een organisatie die gerapporteerde URL's controleert op afbeeldingen met seksueel kindermisbruik. In 2018 onderzocht de organisatie 105.047 adressen waar dat effectief het geval is.

Opvallend: 47 procent van de gecontroleerde links werden gehost in Nederland. Heel Europa, inclusief Rusland en Turkije, is zelfs goed voor 78,8 procent van het kinderpornografisch materiaal. Het gaat hier voor alle duidelijkheid om het percentage van de URL's, niet om het aantal afbeeldingen/video's, of de hoeveelheid data of bezoekers.

Na Nederland is de Verenigde Staten met 12 procent de tweede populairste thuishaven voor sites met dergelijk materiaal. Rusland en Slowakije zijn beiden goed voor 11 procent van de gehoste sites, terwijl 6 procent van de sites werden gehost in Frankrijk.

Gratis en anoniem

Wil dat zeggen dat Nederland en in het verlengde heel Europa een vrijhaven is voor kinderporno? Niet helemaal. Een deel van de verklaring ligt in het feit dat er verschillende image hosting sites in Nederland worden gehost. IWF geeft zelf aan dat het merendeel van de afbeeldingen, zo'n 82 procent, op zulke platformen werden gevonden.

Dat zijn sites waar je als gebruiker vrij snel eender welke afbeelding kan uploaden. Meer nog: 95 procent van de gecontroleerde URL's kwam uit op gratis webdiensten waar je bijgevolg zeer anoniem een account kan aanmaken.

De overige URL's verwezen naar digitale kluizen (cyberlockers, 5%), banner sites (4%), blogs (3%), gewone websites (1%) en fora (1%). Sociale netwerken en videosites bedragen beiden minder dan één procent van het onderzochte aantal.

Minder commercieel

Het aantal URL's waar IWF beeldmateriaal van seksueel misbruikte kinderen constateerde steeg van 78.589 unieke URL's in 2017 naar 105.047 afgelopen jaar. Al geeft IWF zelf aan dat het vandaag betere technologie in huis heeft om het beeldmateriaal te detecteren waardoor het meer links kan controleren.

Tot slot blijft het commerciële aanbod van dergelijke afbeeldingen wel afnemen. In 2015 was 21 procent van het aanbod nog commercieel. In 2017 was dat nog 11 procent. Afgelopen jaar daalde dat tot 7 procent.

In haar volledige jaarverslag gaat IWF verder in detail over haar bevindingen.