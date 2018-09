Vierde editie van CyberSKool brengt jongeren digitale skils bij

CyberSKool is een vrijwillig initiatief van Koen Burms en Stephanie Vanroelen. Op één dag leren deelnemers van 7 tot 15 jaar hoe ze op het internet veilig blijven en met technologie kunnen omgaan.

De bedoeling is om hen op een spelende manier STEM-vaardigheden bij te brengen en te laten experimenteren met aandacht voor de gevaren van internettechnologie, maar zonder hen angst aan te jagen.

"Jongeren leren heel snel bij. We geven hen een snelle introductie en de motivatie om zelf te spelen en experimenteren met activiteiten die wij organiseren," legt organisator Koen Burms uit. "Tijdens dit spelenderwijs leren komen ze tot verrassende resultaten waar ook wij soms versteld van staan."

De vierde editie gaat door op zondag 30 september in de 'Oude Vismijn' in Gent. Er is plaats voor honderd leergierigen (plus hun volwassen begeleider) en de sessies worden gegeven in het Nederlands, Frans of Engels.. Deelnemen kost 25 euro, een bedrag dat de organisatoren vragen om de (inbegrepen) lunchkosten te dekken. Wie zich wil inschrijven kan dat op Cyberskool.org.